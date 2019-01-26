Уле-Гуннар Сульшер обыграл «Арсенал» в стиле Алекса Фергюсона. «МЮ» снова стал королем контратак

Назначение Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ» продавливал лично сэр Алекс Фергюсон. Более того, шотландец даже заглядывает на тренировочную базу «Юнайтед» в Каррингтоне, чтобы проконсультировать протеже и дать совет новому поколению. Едва ли Фергюсон стоял за планом Сульшера на «Арсенал», но голы гостей стали напоминанием о фирменных победах сэра Алекса на «Эмирейтс». От сравнений не удержался даже норвежец.

«Если вы углубитесь в историю наших игр с «Арсеналом», то поймете, что контратаки были нашей неотъемлемой частью. Я помню гол, который забил в 1997 году: тогда мы разыграли контратаку после углового у своих ворот – мяч перешел от Гиггза к Карелу Поборски, потом к Энди Коулу и, наконец, оказался у меня, Все помнят голы 2009 года, когда в составе были Пак, Криштиану и Руни. Уазза с тех пор забил еще несколько раз», – ностальгировал Сульшер.

Успехи Фергюсона против «Арсенала» строились, как правило, на двух факторах – оригинальная идея для контратаки и великолепная интерпретация роли конкретными исполнителями. Оба сыграли в пятницу на «Эмирейтс».

Человеком, который шикарно исполнил свою роль, был Джесси Лингард. Он снова появился в роли оттянутого нападающего – Сульшер ничего не поменял по сравнению с игрой против «Тоттенхэма». Но если на «Уэмбли» задачей Лингарда была персональная опека Харри Винкса, то на «Эмирейтс» англичанин вообще был свободным по схемам и манипулировал соперником.

Именно благодаря Джесси «Юнайтед» имел численный перевес в полузащите – Матич, Эррера, Погба и Лингард против Джаки, Торрейры и Рэмзи. В зависимости от ситуации кто-то из них был свободен. Первый гол – хорошее олицетворение этого. Джака выдвинулся за Лингардом на фланг, Эррера остался совершенно один, а за опорную «Арсенала» отвечал только Торрейра. Именно из нее Лукаку сделал голевой пас на Санчеса.

Джака ушел за Лингардом (выделены на фланге), опорная зона «Арсенала» оголенаEurosport

Оригинальную идею для контратак Сульшер подсмотрел у Роберто Мартинеса. Ключевую роль в ней исполнил Ромелу Лукаку. Номинально бельгиец – чистый нападающий, но по указанию Сульшера вышел на правом фланге. Точно так же Ромелу использовал Мартинес.

«Ром уже играл там за «Эвертон» – это было несколько лет назад против «Арсенала». В сборной он провел там матч с Бразилией – это было уже на чемпионате мира в России. Мы тоже понимали, что можем использовать этот прием», – объяснил Сульшер.

В задумке Сульшера были логика и риск одновременно. Логика – потому что у Лукаку уже был опыт игры справа. Риск – потому что Ромелу специально не отрабатывал в обороне и давал свободу Сеяду Колашинацу. В этом сезоне именно босниец – лидер «Арсенала» по созданным моментам.

Конец первого тайма – подтверждение плюсов и минусов компромисса. Перед вторым голом «МЮ» Лукаку поймал Колашинаца в полупозиции и атаковал пространство за его спиной. В ответ гости получили давление на фланге Сеяда – один из моментов вылился в забитый мяч.

Второй гол «Юнайтед». Лукаку и Санчес открываются за спинами крайних защитников «Арсенала»Eurosport

Эмери учел этот момент и перевел игру «Арсенала» исключительно на этот край. Через фланг Колашинаца хозяева в итоге провели 46% атак – это даже больше 42% в среднем по сезону. Все свелось к реализации: либо «Арсенал» воспользуется преимуществом на фланге, либо «Юнайтед» убежит в контратаку и оголит зоны за спиной фулбеков «пушкарей».

Второй вариант оказался более эффективным. На Лукаку пришлось выдвигаться Лорану Косьельни – француз не любит страховать огромное пространство, он пихал за это Колашинцу еще в декабрьском матче с «Брайтоном». Здесь это вылилось в кучу единоборств с Лукаку и серьезную травму.

Окончательно расклад определил третий гол – пространство оголили и Рэшфорд, и Марсьяль. Крайних защитников «Арсенала не было даже в кадре – они располагались слишком высоко, из-за чего просто не успели вернуться назад. Картина, при которой «Юнайтед» контратакует втроем против двоих, стала иллюстрацией всего матча.

Третий гол «МЮ». Гости снова атакуют пространство за спинами крайних защитников «Арсенала»Eurosport

В какой-то степени Сульшер повторил ловушку Фергюсона – «Арсенал» повелся на потенциальное слабое место «МЮ», за что был жестоко наказан. Это идеально вяжется с воспоминаниями Уэйна Руни.

«Люди говорили, что наш «Юнайтед» всегда атаковал, но на самом деле это не так. Мы много матчей провели в контратаках. Мы специально затягивали соперника на свою половину, а потом просто выходили через свободные зоны. Лучше всего это получалось против «Арсенала». Мы были великолепны в этом», – рассказал Руни в прошлом году.

Сульшер перенес эти черты «Юнайтед» на новый матч, но добавил от себя пару важных штрихов. Его успехи уже пугают – норвежец не забывает о клубных ценностях, выстраивает шикарные отношения с игроками и гениально использует идеи из прошлого.

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