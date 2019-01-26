Other Agency
Самонаводящаяся пушка Де Брёйне и еще 4 лихих гола «Сити», от которых на трибуне прибалдел Сульшер
Манчестер – в 1/8 единственного клубного турнира, который еще не покорялся Пепу.
«Манчестер Сити» казнил «Бёрнли» пятью безответными мячами и прошел в 1/8 Кубка Англии.
Первый голиссимо (но, кажется, с рикошетом от игрока «Бёрнли») принес команде Жезус.
Это роскошество принадлежит Бернарду Силве. Хотя даже если бы мы подписали, вы бы не перепутали.
И-и-и вот она, обалденная пушка в исполнении Кевина де Брёйне.
«Бёрнли» потихонечку сдался – и Лонг в качестве белого флага подарил сопернику автогол.
И, конечно, Агуэро.
Вот и Сульшер. Интересно, на кого пришел смотреть!
- Габриэл Жезус забил уже 8 мячей в 2019 году – это больше, чем у кого-либо в АПЛ.
- Следующий соперник «Сити» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 28 января.
«Во время зомби-апокалипсиса Бернарду умрет первым». Игроки «Сити» позалипали в Tinder
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте