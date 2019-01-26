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Самонаводящаяся пушка Де Брёйне и еще 4 лихих гола «Сити», от которых на трибуне прибалдел Сульшер

Самонаводящаяся пушка Де Брёйне и еще 4 лихих гола «Сити», от которых на трибуне прибалдел Сульшер
Eurosport

1 час назад

Манчестер – в 1/8 единственного клубного турнира, который еще не покорялся Пепу.

«Манчестер Сити» казнил «Бёрнли» пятью безответными мячами и прошел в 1/8 Кубка Англии.

Первый голиссимо (но, кажется, с рикошетом от игрока «Бёрнли») принес команде Жезус.

Это роскошество принадлежит Бернарду Силве. Хотя даже если бы мы подписали, вы бы не перепутали.

И-и-и вот она, обалденная пушка в исполнении Кевина де Брёйне.

«Бёрнли» потихонечку сдался – и Лонг в качестве белого флага подарил сопернику автогол.

И, конечно, Агуэро.

Вот и Сульшер. Интересно, на кого пришел смотреть!

  • Габриэл Жезус забил уже 8 мячей в 2019 году – это больше, чем у кого-либо в АПЛ.
  • Следующий соперник «Сити» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 28 января.

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