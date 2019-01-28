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Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался. И все равно Шеффилду» влетели 3 мяча

Виллиан предложил Игуаину пробить пенальти, но тот отказался. И все равно Шеффилду» влетели 3 мяча
Eurosport

10 мин. назад

Лондонцы вышибли клуб Чемпионшипа из Кубка Англии.

«Челси» накормил «Шеффилд Уэнсдей» тремя голами (3:0), порадовал трибуны Гонсало Игуаином и прошествовал в 1/8 Кубка Англии.

«Шеффилд» нажестил в своей штрафной и был наказан пенальти – Виллиан был предельно точен.

Перед этим футболист «Челси» подошел к Игуаину и предложил ему пробить с точки! Хай-класс, настоящее джентльменство. Аргентинский новичок вежливо отказался.

Вторым успешно приложился к мячу Хадсон-Одои, который уже одной ногой то ли в «Баварии», то ли еще где.

И поставил точку в матче тоже Виллиан.

  • В АПЛ «Челси» держит четвертую строчку – от «Тоттенхэма» и места в тройке «синих» отделяют четыре балла.
  • 30 января в 22:45 мск лондонцы сойдутся в бойне с «Борнмутом».

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