Глава «Ноттс Каунти» случайно выложил твит с половым органом, а потом объявил о продаже клуба

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди попал в неловкую ситуацию. Во время переписки с болельщиком в твиттере он прикрепил скриншот из галереи его смартфона, где на одном из фото было изображение пениса.

«Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Моя галерея попала в скриншот по ошибке. Я попытался ее исправить и удалил твит, как только заметил. Приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести», – написал Харди.

Но спустя несколько часов 54-летний бизнесмен выложил еще одно обращение уже на сайте клуба: «После долгих размышлений я чувствую, что не могу оставаться владельцем «Ноттс Каунти». Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к игре клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа. Я не стану резко разрывать отношения с клубом и не перестану появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы».

Харди стал акционером клуба в январе 2017 года.

«Ноттс Каунти» идет последним в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.

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