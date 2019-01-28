Getty Images

Глава «Ноттс Каунти» случайно выложил твит с половым органом, а потом объявил о продаже клуба

Глава «Ноттс Каунти» случайно выложил твит с половым органом, а потом объявил о продаже клуба
Eurosport

1 час назад

Веселый день у мужчины.

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди попал в неловкую ситуацию. Во время переписки с болельщиком в твиттере он прикрепил скриншот из галереи его смартфона, где на одном из фото было изображение пениса.

«Сегодня утром в одном из моих твитов появилась неуместная фотография. Моя галерея попала в скриншот по ошибке. Я попытался ее исправить и удалил твит, как только заметил. Приношу извинения за любое оскорбление, которое это могло нанести», – написал Харди.

Но спустя несколько часов 54-летний бизнесмен выложил еще одно обращение уже на сайте клуба: «После долгих размышлений я чувствую, что не могу оставаться владельцем «Ноттс Каунти». Хочу пояснить, что это не имеет отношения ни к игре клуба в чемпионате, ни к той истории, которая сегодня утром попала в медиа. Я не стану резко разрывать отношения с клубом и не перестану появляться на матчах. Я продолжаю болеть за клуб и поддержу Нила Эрдли, если ему потребуются трансферы».

  • Харди стал акционером клуба в январе 2017 года.
  • «Ноттс Каунти» идет последним в четвертом дивизионе Англии, набрав 21 очко в 29 играх.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

League Two

Результаты

Кубок Англии

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Фанат с надувной куклой, ловля насекомых и самые нелепые удары – WATTS с Australian Open божественен

12:00
Популярные видео
Золотой заезд российских саночников – они принесли стране первую в истории эстафетную победу на ЧМ
1 088 просмотров17 ч
Константинова в обтягивающем костюме очень пластично отыграла образ под песню Майкла Джексона
2 803 просмотров18 ч