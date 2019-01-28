Игрок «МЮ» Алексис Санчес ответил на свист фанатов «Арсенала» постером «Я вернусь»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес остроумно отреагировал на свист «Эмирейтс» во время матча Кубка Англии против «Арсенала».

После игры чилиец разместил в сторис инстаграм-профиля своих собак фото, напоминающее постер к голливудскому постапокалиптическому фильму с названием «Я легенда». Помимо Санчеса с автоматом на плакате сидели верные любимцы Алексиса.

«МЮ» победил со счетом 3:1. На счету Алексиса первый гол в матче.

Санчес играл за «канониров» до января 2018-го, когда перешел к «дьяволам» в обмен на Генриха Мхитаряна.

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