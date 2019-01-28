Амбассадор «Арсенала» выложила переписку, где ее друг сравнивает Ивоби с гориллой и неандертальцем

Известная актриса Болливуда и амбассадор «Арсенала» Эша Гупта навлекла на себя гнев фанатов лондонской команды, оскорбив полузащитника Алекса Ивоби.

Эша разместила в инстаграме скриншот переписки с неким Varun_Gupta17, в которой обсуждалась игра Ивоби. «Нужно решить проблемы с нашими вингерами. Я уже не могу видеть эту гориллу с лицом Ивоби на фланге. Он очень плох», – написал Varun_Gupta17. «Ахахаха. Честно говоря, я не знаю, почему он не проводит больше времени в запасе», – ответила Эша.

«В его случае как будто не было эволюции. Он не изменился со времен неандертальцев», – продолжил Varun_Gupta17, а Гупта снова ответила на его сообщения смешками.

Эша моментально извинилась за свои слова, объяснив их разочарованием во время игры с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Но фанатам «Арсенала» этого мало – они требуют лишить Гупту статуса амбассадора.

«Этот случай нуждается в дальнейшем расследовании. Многие гуннеры из Нигерии не смогут это принять. Алекс Ивоби – наш мальчик. Мы не будем стоять и смотреть, как его унижают. «Арсенал», обратите на это внимание», – написал один из фанатов.

В матче с «МЮ» Ивоби провел на поле 64 минуты.

Эша Гупта – бывшая девушка защитника «канониров» Эктора Бельерина.

Подборка сочных фото Эши Гупты.

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