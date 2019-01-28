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«Челси» сыграет с «МЮ» в 1/8 Кубка Англии
«Дьяволам» во втором раунде подряд выпал сложный соперник.
По итогам жеребьевки 1/8 Кубка Англии своих соперников узнали «МЮ» и «Челси – они сыграют между собой.
Матч пройдет в один из дней между 15 и 18 февраля на «Стэмфорд Бридж».
Другие пары 1/8 финала: «Бристоль Сити» – «Шрусбери» / «Вулверхэмптон», «Уимблдон» – «Миллуолл», «Донкастер – «Кристал Пэлас», «Мидлсбро» / «Ноттс Каунти» – «Манчестер Сити», «Суонси» – «Барнет» / «Брентфорд», «Портсмут» / «КПР» – «Уотфорд», «Брайтон» / «Вест Бромвич» – «Дерби Каунти».
- «Челси» – действующий обладатель трофея.
- В финале Кубка Англии-2017/18 «синие» выиграли как раз у «Юнайтед» – 1:0.
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