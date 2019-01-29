Идеальный штрафной закольцевал безумный матч в Кубке Англии и направил команды на переигровку

«Барнет» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче Кубка Англии со счетом 3:3.

Ничью хозяевам принес идеально исполненный штрафной удар Дэниэлем Спарксом на 75-й минуте. Страйк с 25 метров, отскок от перекладины и бурная радость партнеров – вот и весь секрет успеха.

«Барнет» выступает в пятом английском дивизионе и идет там на скромном 17-м месте. После 26 матчей в активе команды 35 очков, но она провела на 4-5 игр меньше, чем все остальные клубы.

Переигровка пройдет 5 февраля.

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