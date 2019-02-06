«Варди покорил АПЛ, и у меня получится». Экс-мерчендайзер вывел «Ньюпорт» на «Сити» в Кубке Англии

Кубок Англии любит волшебные истории. В этом сезоне на главное открытие замахнулся «Ньюпорт Каунти» из Лиги 2 и их нападающий Робби Уилмотт. В переигровке четвертого раунда форвард открыл счет в игре против «Мидлсбро», а во втором тайме отметился ассистом. «Ньюпорт» выиграл со счетом 2:0 и в следующем круге сразится с «Манчестер Сити».

Всего полтора года назад Уиллмотт работал на полставки в супермаркете Tesco и играл за «Челмсфорд Сити» в Национальной лиге. В тот момент ему позвонил главный тренер «Ньюпорта» Майкл Флинн, который учился на тренерских курсах вместе с Микелем Артетой и Тьерри Анри, и предложил Робби двухлетний контракт. «Я очень удивился. Сначала сомневался, но через пару минут понял, что буду дураком, если не воспользуюсь таким шансом», – рассказал Уилмотт The Times.

Каждый успех помогает сильно ограниченному в финансах «Ньюпорту» уверенно смотреть в будущее. В 1989-м клуб пережил банкротство и вернулся в Футбольную лигу только шесть лет назад. В прошлом сезоне команда заработала 700 тысяч фунтов, дойдя до четвертого раунда Кубка Англии, где вылетела от «Тоттенхэма». В этом сезоне доход должен составить 1,2 млн фунтов, учитывая следующую игру против «Манчестер Сити».

«Работая в Tesco, я каждый день выходил из дома в 5:15 утра, но теперь все изменилось. Я очень ценю, что теперь могу спокойно тренироваться два раза в день. Тренеры говорят мне, что я способен выйти на еще более высокий уровень. Хочется им верить. Несколько лет назад я играл против Джейми Варди, когда он забивал за любителей, а потом он покорил АПЛ. Может, и у меня получится», – мечтает Уиллмотт.