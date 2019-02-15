Sky: Лингард и Марсьяль выбыли на 2-3 недели из-за травм и не сыграют с «Челси» и «Ливерпулем»

Атакующие полузащитники «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Антони Марсьяль выбыли из строя из-за травм.

Как сообщает Sky Sports, игроки пропустят от двух до трех недель. Это означает, что Лингард и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» в рамках АПЛ и с «Челси» в рамках Кубка Англии.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 24 февраля на «Олд Траффорд».

«Челси» и «МЮ» сыграют 18 февраля на «Стэмфорд Бридж».

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