Getty Images
Sky: Лингард и Марсьяль выбыли на 2-3 недели из-за травм и не сыграют с «Челси» и «Ливерпулем»
Катастрофические новости для Сульшера.
Атакующие полузащитники «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Антони Марсьяль выбыли из строя из-за травм.
Как сообщает Sky Sports, игроки пропустят от двух до трех недель. Это означает, что Лингард и Марсьяль не сыграют с «Ливерпулем» в рамках АПЛ и с «Челси» в рамках Кубка Англии.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 24 февраля на «Олд Траффорд».
- «Челси» и «МЮ» сыграют 18 февраля на «Стэмфорд Бридж».
Сульшер слил «ПСЖ», как студент. Это может стоить ему полноценного контракта в «МЮ»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте