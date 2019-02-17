«Юнайтед» может лишить Сарри работы. Итальянца уже увольняли из «Челси» из-за «Манчестера»

«Владелец и руководство благодарят Карло за вклад в успехи клуба с момента прихода в июле 2009-го, – безжалостное заявление «Челси» пестрело шаблонами. – К его достижениям относится первый дубль в истории клуба. Однако уровень выступлений в этой кампании не соответствовал ожиданиями, и клуб считает, что перед следующим сезоном необходимы перемены». Карло Анчелотти узнал об увольнении в подтрибунном помещении «Гудисона» после поражения от «Эвертона» в последнем туре сезона-2010/11, но главной причиной расставания стал другой соперник «синих».

За две недели до матча против «ирисок» «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» третий раз подряд – именно на «Олд Траффорд» закончилась чемпионская гонка. Команда Фергюсона ушла в шестиочковый отрыв с двумя играми в запасе, а месяцем раньше выбила «Челси» из Лиги чемпионов. Осенью действующий чемпион верил, что закрепит успех и окончательно отодвинет надоевшего шотландца в прошлое. Получилось наоборот – «МЮ» нашел противоядие для Анчелотти и вскрыл слабости конкурента.

У «Челси» были основания для оптимизма в первой части сезона. Команда провела мощнейший год при новом тренере и так же стартовала в августе 2010-го. Анчелотти вернул «синим» безжалостность времен Моуринью и раскрепостил их в атаке. Опытный состав проникся спокойствием Карло, который не ставил эго выше команды. Формально в сезоне-2009/10 «МЮ» бился с «Челси» за чемпионство до последнего тура, но лондонцы играли намного ярче потускневшего без Роналду и Тевеса «Манчестера».

Лэмпард, Дрогба, Анелька и Малуда наколотили 93 гола, андердоги регулярно получали семь-восемь мячей. «Юнайтед» заканчивал сезон без травмированного Руни и оправдывался этим, но для «Челси» первая победа в чемпионате за четыре года стала моральным триумфом. Вдобавок «синие» выиграли Кубок Англии. Анчелотти влюбил «Стэмфорд» и сделал «Челси» фаворитом следующего сезона. Абрамович ждал от итальянца прогресса в Лиге чемпионов.

Хейтеры слишком рано списали Фергюсона. Летом 2010-го скауты отыскали шотландцу нападающего «Гвадалахары» Хавьера Эрнандеса. Мексиканец забил «Челси» в первом же матче и постоянно спасал команду в нужный момент. Казалось, Чичарито не делал ничего особенного, но превращал любой прострел в гол. Ферги был в восторге: в прошлом сезоне он слишком зависел от результативности Руни, теперь «МЮ» спасали голы Хавьера и проснувшегося Бербатова.

После бодрого старта «Челси» померк. «Юнайтед» вырвался вперед не только благодаря результативности нападающих, но и за счет ошибок конкурента в межсезонье. Анчелотти расстался с ветеранами Джо Коулом, Баллаком, Деку и Карвалью, а единственным игроком старта среди новичков стал полузащитник Рамирес. Карло собирался лишь проредить состав «Челси», но не учел старения лидеров: творцы чудес прошлого сезона больше не геройствовали, Дрогба подцепил малярию и долго восстанавливался.

Оба претендента на чемпионство часто теряли очки в матчах с аутсайдерами, но зимой на расклад сил снова повлияли нападающие: Руни решил проблемы со здоровьем и контрактом и снова забивал, Абрамович купил Анчелотти ненужного Торреса. Ферги грамотно распределил силы в атаке. Чичарито и Бербатов сменялись на острие, а Уэйн оттянулся на место десятки. У Карло все было не так просто. Он кое-как пристраивал в старт стухшего в «Ливерпуле» испанца, но Торрес находился в ужасной форме.

Фернандо ТорресEurosport

Теперь уже «Юнайтед» считался фаворитом в самом слабом чемпионате последних сезонов. Даже поражение в перенесенном матче первого круга против «Челси» в начале марта не сбило «дьяволов». На «Стэмфорде» команда Фергюсона рассыпалась после спорных решений судьи и уступила 1:2, но сэр Алекс убедился в том, как сдержать потерявший уверенность «Челси».

Жеребьевка столкнула клубы в 1/4 финала Лиги чемпионов, и в этих матчах «МЮ» задавил соперника. Пока Анчелотти без результата жонглировал беспомощными Торресом и Дрогба в нападении, Фергюсон выдал идеальный тактический перфоманс. Распасовщиков Каррика и Гиггза страховал вездесущий Пак, под дальние передачи на грани офсайда открывался Чичарито. Руни, Валенсия и Нани продавливали по флангам – Ивановичу, Коулу и Босингве не хватало сил сопротивляться блицкригу.

В гостях «МЮ» сделал то, чего не смог в чемпионате, – удержал минимальную победу, а дома поставил точку со счетом 2:1. Все ставки Фергюсона сыграли: Чичарито замкнул в пустые ворота, закидушка Гиггза привела к голу Пака, Руни раскрылся в роли плеймейкера. Анчелотти выглядел беспомощным, несмотря на бесстрастное лицо. Итальянец понял всю безнадежность ситуации и бесился: его команда осталась без усиления, а единственный крупный трансфер лишь уничтожил его карьеру.

Его могли уволить уже тогда, но пока оставались формальные шансы на чемпионство, Абрамович сохранил Карло работу. Решение казалось отсрочкой: даже серия из девяти беспроигрышных матчей не зарядила «Челси» на камбэк. В матче второго круга на «Олд Траффорд» Фергюсон повторил лигочемпионскую казнь почти тем же составом. Пак и Чичарито придумали гол уже на первой минуте, весь первый тайм Чех летал в воротах. Торрес вышел на замену и ничего не изменил.

Победа 2:1 поставила точку в противостоянии команд и тренеров: Фергюсон в очередной раз адаптировался после неприятного поражения в прошлом сезоне, а Анчелотти не замаскировал недостатки постаревшего «Челси». Соперничество Ферги с итальянцем основывалось на обоюдном уважении – миролюбивый Карло не ссорился с сэром Алексом, как Бенитес и Венгер. Шотландцу не пришлось включать джедая игр разума, «МЮ» грамотно пробил слабые места «Челси» на поле.

«Он отлично справляется, – Фергюсон даже поддержал коллегу накануне решающей встречи в чемпионате. – Не знаю, откуда вокруг него возникла эта атмосфера неуверенности. Он взял дубль и выиграл множество титулов до этого. Если его уволят, для меня это будет удивительно». Слова шотландца не убедили: после вылета из главных турниров от «Юнайтед» у «Челси» появился формальный повод для расставания с опустошенным Анчелотти. В Лондоне не захотели тратить лето на перестройку команды под надоевшего тренера.

Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти Eurosport

Руководство «синих» в очередной раз лицемерило. «Юнайтед» лишь вскрыл закулисные проблемы «Челси» и показал их на поле. После этого людям в кабинетах понадобился козел отпущения: кто-то должен заплатить за поражения от команды с 37-летним Гиггзом и тихоходом Карриком в центре. В следующем сезоне Ди Маттео наконец осуществил заветную мечту Абрамовича в Европе, но увольнение Анчелотти до сих пор кажется спорным. Карло попал в обстоятельства, в которых поражение от «МЮ» стало последним шагом, – все остальные ступени уже позади.

Конте продолжил тенденцию, начавшуюся с Анчелотти, а в понедельник то же самое может случиться с другим тренером «Челси». Провалы в чемпионате Англии поставили Сарри на грань, кубковый вылет от «Юнайтед» окончательно прибьет итальянского тактика. Обновившийся «МЮ» с Сульшером способен повторить достижение Фергюсона даже с травмами Марсьяля и Лингарда: норвежец уже придумывал оригинальные ходы против «Тоттенхэма» и «Арсенала», а Рэшфорд и Погба противопоказаны хлипкой защите «синих».

«Челси» нужен лишь повод, чтобы наказать Маурицио за упрямство и отсрочить необходимые трансферы. Если Сарри не выбьет «Юнайтед», он повторит судьбу соотечественников.

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