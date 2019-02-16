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Давид де Хеа, Алиссон, Иван Левенец – никто из них не повторит этот роскошный сэйв Эдерсона

Де Хеа, Алиссон, Левенец – никто из них не повторит этот роскошный сэйв Эдерсона
Eurosport

58 мин. назад

Пеп может быть доволен своим голкипером.

В матче пятого раунда Кубка Англии встретились «Ньюпорт Каунти» и «Манчестер Сити».

На 15-й минуте игры голкипер гостей Эдерсон совершил блестящий сэйв после удара полузащитника «Ньюпорта» Тайрика Бэкинсона. Именно ради таких спасений «Манчестер Сити» летом 2017-го отвалил за бразильца 40 миллионов евро.

  • «Манчестер Сити» продолжает борьбу во всех четырех турнирах: в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Кубке английской Лиги и Кубке Англии.
  • В прошлом сезоне «горожане» выиграли два трофея (АПЛ и Кубок Лиги).

Эдерсон стал полузащитником и покатал мячик с Гюндоганом и Фернандиньо в центральном круге

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