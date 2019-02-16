«Манчестер Сити» приблизился к покеру победой в Ньюпорте. Нажми сюда и увидишь все голы

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюпорт Каунти» в матче пятого раунда Кубка Англии – 4:1.

Счет в игре открыл Лерой Сане, прошивший голкипера «Ньюпорта» мощнейшим ударом с острого угла.

Затем на радость Пепу Гвардиоле отличился 18-летний талант «горожан» Фил Фоден.

Под занавес игры «Ньюпорт» отыграл один мяч усилиями нападающего Падрига Эмонда.

Но уже через минуту раздухарившийся Фоден оформил дубль и не оставил хозяевам надежды на ничью.

И окончательно добил несчастных хозяев гол Рияда Мареза из той же позиции, откуда забивал Сане.

«Манчестер Сити» пробился в 1/4 финала Кубка Англии.

С кем «горожане» сыграют в следующей стадии турнира, пока неизвестно.

Де Хеа, Алиссон, Левенец – никто из них не повторит этот роскошный сэйв Эдерсона

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