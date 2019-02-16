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«Манчестер Сити» приблизился к покеру победой в Ньюпорте. Нажми сюда и увидишь все голы
Кубок, Кубок Лиги, Лига чемпионов, чемпионат – команда Гвардиолы борется за победу в каждом из турниров.
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюпорт Каунти» в матче пятого раунда Кубка Англии – 4:1.
Счет в игре открыл Лерой Сане, прошивший голкипера «Ньюпорта» мощнейшим ударом с острого угла.
Затем на радость Пепу Гвардиоле отличился 18-летний талант «горожан» Фил Фоден.
Под занавес игры «Ньюпорт» отыграл один мяч усилиями нападающего Падрига Эмонда.
Но уже через минуту раздухарившийся Фоден оформил дубль и не оставил хозяевам надежды на ничью.
И окончательно добил несчастных хозяев гол Рияда Мареза из той же позиции, откуда забивал Сане.
- «Манчестер Сити» пробился в 1/4 финала Кубка Англии.
- С кем «горожане» сыграют в следующей стадии турнира, пока неизвестно.
Де Хеа, Алиссон, Левенец – никто из них не повторит этот роскошный сэйв Эдерсона