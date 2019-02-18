«Отец просил бросить». Сколько курит Маурицио Сарри и как это влияет на здоровье

В конце 2017 года Дрис Мертенс дал интервью, в котором у него спросили, хочет ли он быть тренером. «Нет, это отнимает слишком много нервов. Сарри иногда выкуривает по пять пачек в день!» – признался бельгиец.

Его реплика тут же стала суперхитовой: тезис о том, что коуч «Наполи» тратит по 100 сигарет за сутки, шокировал даже тех, кто знал о маниакальном пристрастии Маурицио. Слово «иногда» из ответа Дриса как-то незаметно стерлось, поэтому теперь Сарри воспринимают как тренера, который ежедневно употребляет ровно пять пачек.

Маурицио Сарри с сигаретойGetty Images

В реальности все немного иначе. Сам итальянец признал, что курит не меньше трех упаковок – это более адекватная цифра, чем та, которую озвучил Мертенс. Видимо, три пачки – для спокойных периодов (например, в отпуске), пять – для топ-матчей, около четырех – для обычного рабочего дня. Основываясь на этих данных, осенью прошлого года сайт Dream Team выдал такую статистику:

Сарри тратит на сигареты около 1600 евро в месяц (примерно 120 тысяч рублей). В день улетает 52 евро (почти 4 тысячи рублей), но нужно учитывать, что в Европе дорогие сигареты;

Сарри закуривает каждые 12 минут, если считать, что он спит 8 часов в сутки, а бодрствует – 16. Никто не знает точного графика Маурицио, поэтому есть надежда, что промежуток между сигаретами все же побольше: скорее всего, как настоящий трудоголик Сарри спит 4-6 часов в день;

Итальянец провел с сигаретой во рту ровно четверть взрослой жизни (той, что после 18 лет – то есть 42 года);

За всю жизнь Сарри выкурил больше миллиона сигарет;

В среднем Маурицио сжигает 29,2 тысячи сигарет за год и 22 тысячи за футбольный сезон;

Тот же Dream Team предложил измерять беспроигрышные серии Сарри в сигаретах. На момент этого мощнейшего спектрального анализа (середина октября) дела у «Челси» шли получше, а последнее поражение Маурицио было зафиксировано еще в Неаполе (если брать только чемпионат). Соответственно, между двумя проигрышами итальянец отправил в пепельницу 13 900 сигарет.

Сам Сарри редко рассуждает о курении – то ли относится к этой привычке, как к суеверию (их у него полно), то ли ему просто нечего сказать. Получив работу в «Челси», Маурицио признался, что отец горячо рекомендовал ему уехать в Лондон. «Он даже просил меня бросить курить ради этой работы. Папа – единственный, кто за пять минут может заставить меня колебаться в собственных убеждениях». Известно, что Сарри правда собрался завязать, но с одним условием: «Может, брошу на один-два года, но потом начну снова». Судя по всему, алленаторе искренне нравится дышать отравой, раз он рассчитывает к ней вернуться.

Итальянский психолог Салво Руссо уверен, что с помощью курения Маурицио запускает антистрессовый механизм – сигарета помогает пережить матч. Другой ученый, Альберто Цей, специализируется на спорте и конкретизировал тезис коллеги: «Курение позволяет фокусироваться. Надаль тоже прикасается к волосам – это бесполезно, но такие маленькие движения снижают напряженность. Игроки могут расслабиться на поле, а тренеру некуда бежать – у него интеллектуальный труд. Отсюда такие ритуалы, как у Сарри».

В Англии несчастный Маурицио вынужден жевать сигаретный фильтр – там действует запрет на курение на стадионах. По легенде, Сарри мог остаться без сигарет и на клубной базе: во время переговоров о контракте правая рука Абрамовича Марина Грановская якобы сказала, что не разрешит итальянцу дымить. «Бог создал женщину только для переноса спермы от постели до туалета, а не для управления футбольным клубом», – такой, если верить радио Kiss Kiss Napoli, была реакция Маурицио на ворчание Грановской. Хотя верится в это с трудом: после такой фразы Сарри вряд ли получил бы работу в Лондоне.

Самое удивительное во всей истории с курением – выносливость тренера. Маурицио курит блоками, заливает сигареты цистернами эспрессо (не самый полезный напиток), но в 60 лет выглядит как обычный мужчина в этом возрасте. Здесь есть лишь два объяснения: либо у Сарри фантастическая генетика, либо ему пока везет.

Существует теория, что накопительного эффекта здесь нет – рак вызывает одна сигарета. Выкуриваешь ее, в крови вырастает концентрация ядов, а затем в конкретной клетке происходит мутация. Клетка начинает бесконтрольно делиться, провоцирует опухоль, а дальше все совсем печально. Кроме того, курение может вызвать эмфизему легких или гангрену курильщика, но и этих диагнозов у Сарри не наблюдается – уникальность организма очевидна.

И все же итальянцу лучше включить силу воли и хотя бы на время завязать. Во-первых, он и сам планировал сделать паузу. Во-вторых, надо порадовать папу. В-третьих, если «Челси» не проснется в ближайшие 3-4 недели, Сарри лишится работы в Лондоне, а вместе с ней – грандиозной мотивации для отказа от мерзкой привычки. Так что откладывать уже некуда – пора запускать беспроигрышную серию без сигарет.

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