Голы Андера Эрреры и Поля Погба, которые добавят никотина в легкие Маурицио Сарри

«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка Англии, обыграв лондонцев в 1/8 финала на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0.

На 31-й минуте Поль Погба исполнил идеальный кросс в штрафную – Эррере осталось аккуратно положить мяч в угол.

А в самом конце первого тайма отличился уже сам Погба после навеса Маркуса Рэшфорда.

Из топовых клубов АПЛ в 1/4 финала помимо «МЮ» вышел только «Сити».

В чемпионате Англии «МЮ» идет на четвертом месте, «Челси» – на шестом.

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