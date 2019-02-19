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Голы Андера Эрреры и Поля Погба, которые добавят никотина в легкие Маурицио Сарри

Голы Эрреры и Погба, которые добавят никотина в легкие Сарри
Eurosport

6 мин. назад

«Челси» проиграл «МЮ» практически без шансов.

«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка Англии, обыграв лондонцев в 1/8 финала на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:0.

На 31-й минуте Поль Погба исполнил идеальный кросс в штрафную – Эррере осталось аккуратно положить мяч в угол.

А в самом конце первого тайма отличился уже сам Погба после навеса Маркуса Рэшфорда.

  • Из топовых клубов АПЛ в 1/4 финала помимо «МЮ» вышел только «Сити».
  • В чемпионате Англии «МЮ» идет на четвертом месте, «Челси» – на шестом.
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