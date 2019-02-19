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«Манчестер Сити» попал на «Суонси» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – на «Вулверхэмптон»

«Сити» попал на «Суонси» в 1/4 финала Кубка Англии, «МЮ» – на «Вулверхэмптон»
Eurosport

1 час назад

Осталось восемь лучших команд.

После окончания последнего матча 1/8 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Челси» состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии старейшего клубного турнира..

Получились следующие четыре пары:

«Суонси» – «Манчестер Сити»

«Уотфорд» – «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Миллуолл» – «Брайтон»

  • Матчи пройдут 15-18 марта.
  • Победитель прошлого розыгрыша «Челси» сложил полномочия, проиграв дома манкунианцам со счетом 0:2.
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