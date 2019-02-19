Алонсо виноват в 2 голах «МЮ». Маркос – слабейшее звено «Челси»

При Антонио Конте Маркос Алонсо благополучно бомбил в атаке, не обращая внимая на оборону. Три центрдефа обеспечивали сухость в тылу, поэтому испанец развлекался на полную – после дебюта за «Челси» он забил 14 голов и семь раз ассистировал. На таком уровне не выступал ни один защитник в АПЛ. Но как только в «Челси» пришел Сарри, все минусы Маркоса мгновенно вскрылись.

Его позиция не изменилась, но набор функций стал другим. Теперь Алонсо большую часть времени ошивается на своей половине и почти не доходит до последней трети поля. Маркос играет в пас на 35% больше – 63 передачи за игру вместо 41. Количество оборонительных действий тоже выросло: отборов на 0,2 за игру больше, перехватов – на 0,6, выносов – на дикие 1,2. В последнем пункте кроется одна из проявившихся слабостей Алонсо – испанцу с огромным трудом дается выход из обороны через пас.

У Алонсо катастрофическое отношение точных и неточных длинных пасов за игру: на 1,3 удачных приходится 1,7 промахов. Например, у Кайла Уокера по этому показателю отношение 3,3/2,7. А у Марсело, с которым Алонсо часто сравнивают, называя лучшим фланговым защитником, отношение точных-неточных длинных пасов 3,6/2,7. Выходит, что испанец просто дубасит мяч вперед, и либо партнеры не открываются под него, либо сам защитник чего-то не понимает.

Для остальных клубов Алонсо – очевидное слабое звено: он с трудом возвращается, если теряет мяч в атаке, поддается прессингу и бездумно выносит мяч. Например, Унаи Эмери пронюхал это еще осенью – в результате «Арсенал» 45% атак провел через правый фланг, хотя обычно этот показатель не превышает 35%.

В матче с «Манчестер Юнайтед» получилось точно так же. Пока Андер Эррера открывался в штрафной «Челси», Алонсо увлеченно наблюдал за игрой в футбол на фланге. Передав Рэшфорда в опеку Луису, Маркос просто выключился. А когда Погба вырезал идеальный кросс на Эрреру, Маркос с удивлением узнал, что Андер все это время был у него за спиной.

В ситуации со вторым голом Алонсо тоже выступил простофилей. Маркос изначально вел Рэфшорда на огромном расстоянии, дав тезке принять и обработать мяч. Пяти метров гандикапа Рэшфорду хватило, чтобы дождаться Погба (француз начал атаку, а затем пробежал полполя за пять секунд, чтобы забить), подготовить навес и исполнить голевую передачу. Без подстраховки Алонсо просто испугался атаковать скоростного и техничного форварда.

У Маркоса есть и сильные стороны – кроссы, скорость, техника. Поэтому Сарри все еще верит в испанца. Но после таких провалов, как случились в матче против «МЮ», Маурицо все сложнее выбирать между сливом дорогущего балласта с контрактом до 2023-го и верой в то, что Алонсо вдруг осенит, и он поймет все требования итальянского тренера.

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

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