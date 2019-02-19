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Фанаты «Челси» спели «***** [к черту] саррибол» во время игры с «Манчестер Юнайтед»

Фанаты «Челси» спели «***** [к черту] саррибол» во время игры с «МЮ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 27 мин. назад

Итальянец – в отставку?

«Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» – 0:2.

По ходу игры фанаты «синих» выразили недовольство игрой своей команды и работой главного тренера Маурицио Сарри. В частности, болельщики пропели «***** [к черту] саррибол» [F*ck Sarri-ball].

  • Забитыми мячами в прошедшей игре отметились Андер Эррера и Поль Погба.
  • В чемпионате Англии-2018/19 «Челси» занимает шестую строчку.

«Челси» не угадал с Маурицио Сарри. Его нужно уволить уже сейчас

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