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«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: перед матчем

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: перед матчем
Артем Буторин

1 час назад

Пеп Гвардиола может первым в истории оформить английский хет-трик.

Гвардиола пролетел с Лигой чемпионов, но в Англии он король. Пепчик уже взял Суперкубок и Кубок Лиги, а на прошлых выходных зацепил АПЛ. «Сити» может стать первой командой в истории, которая сделает внутрианглийский требл. Особенно важно для Гвардиолы, потому что этого кубка еще нет в его огромной коллекции.

Хотя такого трофея нет и у Хави Грасии – испанец выиграл лишь Сегунду в 2009-м. «Уотфорд» не играл в финале Кубка 35 лет, поэтому их рвение будет еще ожесточеннее. Тем более что в этом турнире возможно абсолютно все.

Кто посмотрит матч по ТВ

Главной потерей «Уотфорда» должен был стать Холебас, который получил красную карточку в последнем туре АПЛ. ФА вмешалась в дело и аннулировала удаление грека – он сыграет в финале.

Восстановился от травмы паха Капу, а вот Прёдль и Кина все еще в лазарете.

Ворота «шершней» будет защищать Гомес – это право ему уступил Бен Фостер. «Я абсолютно точно откажусь играть в финале. Без сомнений – Гомес должен играть. Он не подводил команду и не подведет. Он потрясающе выступил в полуфинале с «Вулверхэмптоном», – геройствовал Бен.

У «Сити» по традиции не будет Менди – Пеп подтвердил, что француз завершил сезон. Под вопросом выход Фернандиньо: бразилец тренировался в специальных бинтах для колена. Ферна выйдет только в экстренном случае.

Форма

«Уотфорд» явно проваливает концовку сезона: в шести последних матчах у Грасии лишь одна победа, да и то над мертвяками из «Хаддерсфилда». «Шершни» пустили девять мячей от «Челси», «Вулверхэмптона» и «Вест Хэма» – многовато для того, чтобы уверенно готовиться к рубке с чемпионом.

У «Сити» 21 победа в 22 последних матчах. «Горожане» уничтожили всех, кроме «Тоттенхэма». В четырех из пяти последних встреч Эдерсон пропустил лишь один мяч – с шального корнера от «Брайтона».

Кто что сказал

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Впереди у «Уотфорда» отличное трио: Дини, Деулофеу и Перейра. Капу и Дукур отлично справляются в оборонительном плане. У соперника есть великолепный защитник Холебас.

«Ювентус»? Сколько еще раз я должен сказать, что не собираюсь никуда переезжать. Я доволен клубом и людьми в нем. Может быть, следующий сезон будет не таким успешным, но я остаюсь в Манчестере». (официальный сайт «Сити»).

Хави Грасия, главный тренер «Уотфорда»: «Сити» – лучшая команда в АПЛ, но не в мире. Об этом говорят результаты. Они выиграли чемпионат и достойны уважения. Лучшие ли они в мире? Посмотрим.

В мире много отличных менеджеров, и у каждого человека свое мнение – кто лучше. Если говорить о результатах, то лучший тот, кто побеждает». (Sky Sports)

Лицом к лицу

  • На пути к финалу «Сити» прошел «Ротерхэм» (7:0), «Бёрнли» (5:0), «Ньюпорт» (4:1), «Суонси» (3:2) и «Брайтон» (1:0).
  • «Уотфорд» выбил «Уокинг» (2:0), «Ньюкасл» (2:0), «КПР» (1:0), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптон» (3:2).
  • «Сити» выиграл 13 из последних 15 матчей против «Уотфорда» (при двух ничьих).
  • В последний раз «шершни» играли вничью с «Сити» в 2007-м, побеждали – в 1989-м.
  • Последние пять матчей «горожане» выиграли у «Уотфорда» с общим счетом 18:3.
  • «Сити» пять раз брал Кубок Англии. Последний – в 2011 году.
  • Это будет второй финал «Уотфорда» в истории – первый они проиграли «Эвертону» в 1984 году.
  • 18-летний полузащитник «Сити» Фил Фоден забил три мяча в трех матчах Кубка Англии.
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит бригада Кевина Френда. В сезоне-2018/19 47-летний арбитр отработал на пяти матчах «Сити», и «горожане» обыграли всех: «Бёртон» (1:0), «Борнмут» (1:0), «Фулхэм» (2:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Тоттенхэм» (1:0).

«Уотфорд» при Френде тоже не проигрывал – победа над «Кристал Пэлас» (2:1) и ничья с «Эвертоном» (2:2).

В центре внимания

Герой

Матч против «Уотфорда» может стать последним для Сане в футболке «Сити»: Лерой поссорился с Пепом, ленился на тренировках и отказался от нового контракта. Уже появились слухи, что «Бавария» начала переговоры по трансферу немца.

Скорее всего, Сане начнет игру на скамейке запасных – у него всего два старта в восьми последних матчах. Но его скорость и дриблинг точно помогут «Сити». Лерой круто врывается в зону и убегает от защитников. Ближе к финальному свистку или в экстра-тайме эти скиллы сделают для «горожан» результат.

Лузер

Дини – брутальный капитан «Уотфорда», который готов ради команды на все. Но иногда страсть подводит его – в 2019-м Трой получил три желтых и одну красную.

Контратак у «шершней» будет немного, а скорость у Дини уже не такая высокая. Кэп побегает вхолостую, проиграет пару единоборств Компани и может психануть. Если Дини опять сорвется, то подставит команду. Тем более, ставки и давление будут высочайшими.

Трой Дини, «Уотфорд»

Трой Дини, «Уотфорд»PA Sport

Котировки букмекеров

Победа «Сити»: 1,23

Ничья: 6,40

Победа «Уотфорда»: 12,5

«Сити» победит в серии пенальти за 17,00

Суперавантюрная ставка, но жирнейший коэффициент вдохновляет на риск. «Сити» всегда сложно даются решающие матчи: душная рубка с «Лестером» и сложнейший тайм с «Брайтоном», например. Последние два матча на «Уэмбли» получились для «горожан» напряжными. «Челси» сдался и пропустил лишь в серии пенальти, а скромный «Брайтон» сильно уперся в полуфинале.

Если убрать четыре мяча «чайкам» в АПЛ, то в последних играх «Сити» не слишком много забивает (пять в четырех матчах). К этому факту прибавляем статус матча и смертельный настрой соперника. «Уотфорд» вполне может выстоять в основное время, а в экстра-таймах никто никогда не рискует. А вот последние серии пенальти неизменно остаются за парнями Пепа.

Гол игрока, вышедшего на замену, за 3,00

Финал точно получится напряженным – «Сити» всегда перенапрягается в решающих матчах. «Уотфорд» упрется и максимально задушит атаку соперника. В таком случае Пепу пригодятся запасные, чтобы освежить игру и пройти уставшего соперника. Например, Лерой Сане или Габи Жезус.

У «Уотфорда» под конец матча будет чуть больше свободных зон, а свежие игроки могут наказать «Сити». В недавней игре на «Этихаде» «шершни» так и сделали – Дини и Деулофеу организовали гол в ворота Эдерсона через минуту после выхода на поле. На финал у Грасии точно будет козырь в рукаве.

«Сити» забьет первым за 1,23

У «Уотфорда будет не так много шансов на гол – «Сити» просто не отдаст сопернику мяч. В таких условиях «шершням» будет сложно забить. «Горожане» пропускали первыми лишь дважды в последних 11 матчах: скриптовый корнер от «Брайтона» и тычок от «Тоттенхэма» (даже там «Сити» должен был забивать первым, но Кун смазал пенальти).

«Горожане» четко обороняются и минимизируют риски. Учитывая, в какой концентрации проводят финиш сезона парни Пепа, сложно представить, что они дадут «Уотфорду» фору.

Ничья только в первом тайме за 3,56

Если опять убрать из памяти «Брайтон», то «Сити» тяжело проводит первые таймы. На «горожан» давила чемпионская гонка – только в перерыве Пеп расслаблял игроков речью. Так было с «МЮ», «Бёрнли» и «Лестером» – везде первые таймы закончились нулями.

Сейчас в важных матчах «Сити» высматривает соперника, ищет слабые места – потом Гвардиола наносит фатальный удар с помощью замен: всего-то надо выпустить Сане и подвигать универсального Бернарду.

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Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

Ориентировочный состав «Сити»

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Ориентировочный состав «Уотфорда»

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