18 мая «Манчестер Сити» планирует сделать английский хет-трик – победы в Кубке Лиги и АПЛ уже в кармане. Для Лероя Сане этот титул может стать шестым в голубой футболке. Но может стать и последним – все идет к тому, что летом талантливый немец сменит клуб.

Что произошло

Лерой – талантливый парень, который второй сезон подряд выбивает в АПЛ 21+ очков. Но у Сане скверный характер и патологическая лень. Из-за этих сомнительных качеств один главных талантов Германии пролетел мимо чемпионата мира.

«У Лероя огромный талант – он вернется в состав после ЧМ. Сане еще не проявил себя в матчах за сборную. Если бы это был забег на стометровку, то все бы решалось с помощью фотофиниша», – объяснил решение Лёв. А журналисты добавили – вингер «Сити» банально проявил меньше рвения.

Аналогичная проблема у Сане и в Манчестере. Пеп высказывал немцу претензии еще в прошлом сезоне, а в феврале 2018-го наорал на игрока в перерыве провального матча на Кубок Англии против «Уигана». Еще Гвардиола предъявил Лерою за лишний вес – тогда ситуация поправилась.

Ненадолго – в начале этого сезона Пепу вновь пришлось беседовать с полузащитником, который слишком расслаблено тренировался. Испанский коуч очень любит и ценит Сане, но никому не разрешает послабления на занятиях. Парочка вновь поругалась, а потом вновь помирилась.

Новый конфликт вспыхнул в начале мая. Гвардиола очень медленно начинал тренировку, а Сане, видимо, куда-то торопился. Лерой постоянно вскидывал руки вверх и демонстрировал раздражение. По информации The Times, Гвардиола удивился поведению игрока и язвительно ответил: «Извини, Лерой, прости. Мы все извиняемся». После этого настроение коуча испортилось, и он что-то долго бурчал под нос.

Хосеп Гвардиола и Лерой СанеSID

Это отразилось на игровом времени Сане. Если в начале 2019-го 23-летний футболист регулярно выходил в старте, то, начиная с 9 апреля, у Лероя всего два выхода с первых минут. Особенно плохо немцу удался конец сезона: он провалил игры с «Брайтоном» и «Бёрнли». Плохая форма и потеря места в основе сопровождались новостью El Chiringuito, что вингер высказал претензии руководству по поводу игрового времени.

Дело не только в лени

Взрослые мальчики точно помирились бы, но ситуацию обострил контракт Сане. «Сити» предпочитает длительные отношения с талантливой молодежью, но Лерой демонстративно отказался от новой сделки. Нынешний контракт рассчитан до 2021 года, и боссы «горожан» догадываются, что игрок и дальше будет игнорить офферы. Это может привести к падению стоимости футболиста, а идти на потери руководство не готово.

Если раньше «Сити» даже не рассматривал вариант с продажей Сане, то сейчас все больше новостей о возможном уходе немца. По информации Daily Record, спортивный директор клуба Чики Бегиристайн обмолвился своему окружению, что уход вингера вполне реален.

«Сити» уже ищет замену

Инайдеры пишут, что главные трансферные цели «горожан» – центральные полузащитники и форвард. В Daily Mail добавили, что «Сити» может пересмотреть планы, если уйдет Сане.

В таком случае, приоритетной целью «горожан» станет вундеркинд «Бенфики» Жоао Фелиш. Бегиристайн уже встречался с родителями вингера и прорабатывает вариант с выкупом клиента Жорже Мендеша, у которого хорошие отношения с боссами «Сити».

На Сане есть претенденты

Ситуацией моментально воспользовалась «Бавария», которая вступила в переговоры с «горожанами». Англичане пока не озвучили стоимость футболиста, но предполагается, что за вингера она попросят не меньше 120 млн евро. Боссы «Мюнхена» уже озвучили готовность закупиться летом и видят в Сане идеальную замену дуэту Рибери-Роббен.

Don Balon накинул новость, что агент Лероя предложил его «Реалу», но, кажется, у «Мадрида» сейчас совсем другие приоритеты на фланги атаки.

«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: перед матчем

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