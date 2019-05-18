«Манчестер Сити» все решил уже в первом тайме.

Давид Сильва открыл счет на 26-й минуте. Он поймал скидку головой от Рахима Стерлинга, отодвинул защитника Кико и пробил низом в дальний угол. Испанец прервал 27-матчевую сухую серию.

«Сити» удвоил счет через 12 минут. На 38-й Бернарду Силва провел передачу в штрафную из центра, Габриэл Жезус убежал от защитника и пробил мимо неудачно вышедшего Эурелио Гомеса. Стерлинг добавил в пустые с пары сантиметров до ворот.

После перерыва отличился вышедший на замену Кевин де Брёйне. Он вместе с Жезусом убежал в контратаку после неудачного стандарта «Уотфорда», получил пас, обыграл Эурелио Гомеса и расстрелял пустые ворота.

На 68-й минуте Габи Жезус забил и четвертый. Бразилец убежал один на один с голкипером при провалившемся искуственном офсайде и закатил мяч в цель мимо вратаря. 4:0 – «Сити» разгромил «Уотфорд» в финале.

На 81-й минуте дубль оформил Стерлинг – Рахим откликнулся на шикарный прострел вдоль вратарской от Бернарду Силвы.

А под занавес игры Рахим оформил хет-трик.