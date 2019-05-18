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«Сити» – первая команда за 116 лет, забившая шесть голов в финале Кубка Англии

«Сити» – первая команда за 116 лет, забившая шесть голов в финале Кубка Англии
Eurosport

2 ч. назад

Легендарная команда.

«Манчестер Сити» выиграл шестой Кубок Англии, обыграв в финале турнира «Уотфорд» со счетом 6:0.

Последний раз столько голов одна команда в финале Кубка Англии забивала 116 лет назад. Тогда «Бёри» разгромил «Дерби Каунти» со счетом 6:0. Больше шести мячей в финале Кубка не забивал никто.

  • «Манчестер Сити» первым оформил внутрианглийский требл – чемпионат и Кубок Англии, плюс Кубок английской Лиги.
  • «Сити» выиграл АПЛ со вторым результатом в истории – 98 очков. Рекорд установили «горожане» же год назад.

NYT: следственная группа УЕФА потребовала дисквалифицировать «Сити» из Лиги чемпионов

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