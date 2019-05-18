«Манчестер Сити» выиграл шестой Кубок Англии, обыграв в финале турнира «Уотфорд» со счетом 6:0.

Последний раз столько голов одна команда в финале Кубка Англии забивала 116 лет назад. Тогда «Бёри» разгромил «Дерби Каунти» со счетом 6:0. Больше шести мячей в финале Кубка не забивал никто.

«Манчестер Сити» первым оформил внутрианглийский требл – чемпионат и Кубок Англии, плюс Кубок английской Лиги.

«Сити» выиграл АПЛ со вторым результатом в истории – 98 очков. Рекорд установили «горожане» же год назад.

NYT: следственная группа УЕФА потребовала дисквалифицировать «Сити» из Лиги чемпионов

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