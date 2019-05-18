«Манчестер Сити» оформил первый английский требл в истории не только клуба, но и страны, разорвав несчастный «Уотфорд» шестью мячами.

Но ключевой момент – спасение голкипера на 11-й минуте. В контратаке Зинченко ужасно обрезал, «Сити» провалился в середине и выпустил убежавшего Роберто Перейру. У полузащитника «шершней» было время для удара, Перейра пробил после обработки, но попал в Эдерсона. Голкипер идеально вышел из ворот и сократил расстояние перед бьющим. Больше таких крутых шансов у «Уотфорда» не было. А дальше были шесть мячей «Сити».

Сейчас уже трудно поверить, что этот уверенный бразилец чуть не бросил футбол, когда ему было 15. Эдерсон фанател не от Кака с Роналдиньо, как все нормальные дети, а от Рожерио Сени, голкипера «Сан-Паулу». Парень и сейчас вылавливает в YouTube хайлайты с лучшими сэйвами Рожерио, но в тинейджерском возрасте еще бешенее перся от спасений легенды.

В 15 лет он оказался на просмотре в академии «Сан-Паулу» и услышал: «Нет, ты нам не подходишь». «Мне было очень тяжело, – заново переживает сложный момент из жизни Эдерсон. – Мне было всего 15, и я прошел через жесткое испытание. Месяц провел в депрессии, думал закончить с футболом. К счастью, родители поддержали и вдохновили на то, чтобы я вернулся на поле».

Эдерсон, «Манчестер Сити»Getty Images

За бразильца все бумаги еще подписывали папа с мамой, потому что закон не разрешал принимать юридические решения, а у него уже второй психологический кризис. В 16 голкипер уже играл за «Бенфику» и провел в молодежке «орлов» два года, но в Лиссабоне решили: этот длиннорукий мальчишка уже вдоволь наошибался, нужно выбрасывать его куда угодно.

О деньгах за трансфер речи не шло, и 18-летнего Эдерсона подобрал «Риберау» из третьего португальского дивизиона. Вряд ли это отличная строчка для резюме серьезного европейского скаута. Но в 2011-м менеджеры «Бенфики» отправили в клуб местной ПФЛ со стадионом на 3000 зрителей, чтобы выкупить спустя четыре года за 450 тысяч евро. Но в 18 лет Эдерсон страшно переживал – в чужой стране, на старте карьеры, без доверия от руководства, тренеров и спортдиров.

Дальше вы знаете – дебют в Лиге чемпионов, слова Эдвина ван дер Сара «Талант Эдерсона бесспорен, он всегда собран и отлично читает игру даже без мяча», интерес Пепа Гвардиолы и переезд в «Ман Сити» за 40 миллионов евро. На тот момент бразилец был вторым в списке самых дорогих вратарей мира и уступает по трансферной стоимости только Джанлуиджи Буффону.

Эдерсон, «Манчестер Сити»Getty Images

Всего шесть лет назад в него никто не верил, а первая же иностранная команда вышвырнула парня на мороз после двух лет вместе. Вечером на «Уэмбли» Эдерсон сделал ключевое спасение с «Уотфордом», провел ровный сезон в чемпионате и никак не виноват в вылете из Лиги чемпионов. Его карьера дает каждому из нас пример – нужно верить в тех, кто сам давно отчаялся. Без таких историй не покоряются ни внутренние трофеи, ни полноценные национальные треблы.

«Манчестер Сити» – «Уотфорд» – 6:0

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