18 мая «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (6:0) и взял Кубок Англии. В раздевалке было очень жарко, а Брендону Эштону снесло голову. Работник клуб, ответственный за экипировку, разделся до трусов, обнялся с игроками, прыгнул в корзину с бельем и облился шампанским. Футболистам понравились эмоции Эштона.

«Манчестер Сити» сделал требл. В этом сезоне они выиграли АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской Лиги. Такое произошло впервые в истории страны.

Еще у «Сити» есть победа в Суперкубке Англии.

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