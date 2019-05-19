Eurosport
Мужчина в трусах ворвался в раздевалку «Сити», обнялся с игроками и прыгнул в корзину с бельем
Ответственный за экипировку «горожан» Брендон Эштон отлично провел время.
18 мая «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (6:0) и взял Кубок Англии. В раздевалке было очень жарко, а Брендону Эштону снесло голову. Работник клуб, ответственный за экипировку, разделся до трусов, обнялся с игроками, прыгнул в корзину с бельем и облился шампанским. Футболистам понравились эмоции Эштона.
- «Манчестер Сити» сделал требл. В этом сезоне они выиграли АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской Лиги. Такое произошло впервые в истории страны.
- Еще у «Сити» есть победа в Суперкубке Англии.
- Хосеп Гвардиола впервые за три сезона в Манчестере стал обладателем Кубка Англии.
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