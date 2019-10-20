Матч четвертого раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» был прерван из-за расистских выкриков гостевых фанатов.

Во втором тайме «Йовил» получил право на пенальти. Камерунский голкипер хозяев Дуглас Пайетат пожаловался, что во время подготовки к одиннадцатиметровому он слышал расистские выкрики. Вратарь отметил, что выездные фанаты в него плевали. Рефери убрал с поля бутылку, брошенную в голкипера, и позволил пробить пенальти. Игрок гостей реализовал удар с точки, и сразу же после этого тренер «Харинги» увел команду в раздевалку.

Клуб через твиттер подтвердил, что матч был прерван из-за поведения гостевых фанатов.

Через некоторое время соперники вышли на поле, но лишь чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить болельщиков, сообщает Sky Sports.

Сборная Англия столкнулась с проявлениями расизма во время недавнего матча против Болгарии в отборе на Евро-2020.

Футболисты обсудили ситуацию в перерыве, но решили не прекращать матч. Игра закончилась победой англичан со счетом 6:0.

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