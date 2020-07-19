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Манчестер Юнайтед - Челси
Кубок Англии - 19 июля 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Челси на Eurosport.ru! 19 июля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! «МЮ» и «Челси» сражаются за Лигу чемпионов, но это не мешает их амбициям в Кубке Англии. Битва за финал будет горячей, а описывать ее буду я, Сурен Аванесьян.