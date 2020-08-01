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Арсенал - Челси
Кубок Англии - 1 августа 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Микель Артета или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Арсенал» за полмесяца отбуцкал «Ливерпуль» с «Ман Сити» и теперь хищно смотрит на «Челси». Но и «синие» в этом сезоне не выиграли ни одного трофея, и Фрэнку Лэмпарду хочется взять титул в дебютный год с лондонским клубом.