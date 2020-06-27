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Норвич - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии - 27 июня 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Норвич – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Фарке или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвич и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Норвич и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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