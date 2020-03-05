Дерби Каунти
    -
    22:45
    05.03.20
    Прайд парк
    Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии - 5 марта 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 5 марта 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филлип Коку или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дерби Каунти и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дерби Каунти и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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