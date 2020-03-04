Тоттенхэм
    -
    22:45
    04.03.20
    Tottenham Hotspur Stadium
    Норвич
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Норвич
      Кубок Англии - 4 марта 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Норвич на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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