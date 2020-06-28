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Лестер Сити - Челси
Кубок Англии - 28 июня 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Пару дней назад «Челси» выиграл историческое чемпионство для «Ливерпуля», но теперь пришло время заботиться о собственном клубном музее. Возьмет ли Лэмпард трофей для «синих» уже в первый год работы или сойдет с дистанции на стадии четвертьфинала? Это Кубок Англии, и здесь никогда не бывает скучно.