Лестер Сити
    -
    18:00
    28.06.20
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Челси
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лестер Сити - Челси
      Кубок Англии - 28 июня 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Пару дней назад «Челси» выиграл историческое чемпионство для «Ливерпуля», но теперь пришло время заботиться о собственном клубном музее. Возьмет ли Лэмпард трофей для «синих» уже в первый год работы или сойдет с дистанции на стадии четвертьфинала? Это Кубок Англии, и здесь никогда не бывает скучно.