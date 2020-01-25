Брентфорд
    -
    15:45
    25.01.20
    Гриффин Парк
    Лестер Сити
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брентфорд - Лестер Сити
      Кубок Англии - 25 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брентфорд – Лестер Сити на Eurosport.ru! 25 января 2020 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брентфорд и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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