Шеффилд Уэнсдей
    -
    22:45
    04.03.20
    Хиллсборо
    Манчестер Сити
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити
      Кубок Англии - 4 марта 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарри Монк или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Уэнсдей и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Уэнсдей и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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