Манчестер Сити
    -
    16:00
    26.01.20
    Этихад
    Фулхэм
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Фулхэм
      Кубок Англии - 26 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Фулхэм на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Скотт Паркер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Фулхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Фулхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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