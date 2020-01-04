Лестер Сити
    -
    20:31
    04.01.20
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Уиган Атлетик
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лестер Сити - Уиган Атлетик
      Кубок Англии - 4 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Уиган Атлетик на Eurosport.ru! 4 января 2020 года в 20:31 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Пол Кук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Уиган Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Уиган Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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