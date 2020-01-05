Ливерпуль
    -
    19:01
    05.01.20
    Энфилд
    Эвертон
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Эвертон
      Кубок Англии - 5 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Эвертон на Eurosport.ru! 5 января 2020 года в 19:01 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Мерсисайдское дерби в третьем раунде Кубка Англии – чемпион мира среди клубов против новой фирмы Карло Анчелотти. «Ливерпуль» встречается с «Эвертоном»!

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