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Ливерпуль - Эвертон
Кубок Англии - 5 января 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Эвертон на Eurosport.ru! 5 января 2020 года в 19:01 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Эвертон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мерсисайдское дерби в третьем раунде Кубка Англии – чемпион мира среди клубов против новой фирмы Карло Анчелотти. «Ливерпуль» встречается с «Эвертоном»!