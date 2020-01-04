Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    18:01
    04.01.20
    Амэкс Стэдиум
    Шеффилд Уэнсдей
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Шеффилд Уэнсдей
      Кубок Англии - 4 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! 4 января 2020 года в 18:01 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Гарри Монк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Шеффилд Уэнсдей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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