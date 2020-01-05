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Гиллингем - Вест Хэм
Кубок Англии - 5 января 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Гиллингем – Вест Хэм на Eurosport.ru! 5 января 2020 года в 21:16 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стив Эванс или Дэвид Мойес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гиллингем и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Гиллингем и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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