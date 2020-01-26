Шрусбери Таун
    -
    20:00
    26.01.20
    Стадион Простар
    Ливерпуль
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Шрусбери Таун - Ливерпуль
      Кубок Англии - 26 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Шрусбери Таун – Ливерпуль на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сэм Риккеттс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шрусбери Таун и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шрусбери Таун и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Ливерпуль» играет в очередном Кубке. Теперь помех в виде Клубного чемпионата мира нет, поэтому чашку можно и выиграть.

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