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Шрусбери Таун - Ливерпуль
Кубок Англии - 26 января 2020
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Шрусбери Таун – Ливерпуль на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сэм Риккеттс или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шрусбери Таун и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шрусбери Таун и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» играет в очередном Кубке. Теперь помех в виде Клубного чемпионата мира нет, поэтому чашку можно и выиграть.