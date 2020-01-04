Онлайн

Бирмингем Сити - Блэкберн Роверс

Кубок Англии - 4 января 2020

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бирмингем Сити – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! 4 января 2020 года в 15:31 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pep Clotet или Тони Моубрэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бирмингем Сити и Блэкберн Роверс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бирмингем Сити и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

