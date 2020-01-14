Тоттенхэм
    -
    23:05
    14.01.20
    Tottenham Hotspur Stadium
    Мидлсбро
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Мидлсбро
      Кубок Англии - 14 января 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Мидлсбро на Eurosport.ru! 14 января 2020 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Джонатан Вудгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Мидлсбро и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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