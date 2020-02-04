Кардифф Сити
    -
    22:45
    04.02.20
    Кардифф Сити Стэдиум
    Рединг
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кардифф - Рединг
      Кубок Англии - 4 февраля 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Кардифф Сити – Рединг на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Харрис или Марк Боуэн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кардифф Сити и Рединг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кардифф Сити и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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