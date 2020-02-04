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Бирмингем Сити - Ковентри Сити

Кубок Англии - 4 февраля 2020

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бирмингем Сити – Ковентри Сити на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pep Clotet или Марк Робинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бирмингем Сити и Ковентри Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бирмингем Сити и Ковентри Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

