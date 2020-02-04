Ливерпуль
    -
    22:45
    04.02.20
    Энфилд
    Шрусбери Таун
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Шрусбери Таун
      Кубок Англии - 4 февраля 2020

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Шрусбери Таун на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Сэм Риккеттс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Шрусбери Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Шрусбери Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      У «Ливерпуля» все нормально в чемпионате, так что даже непонятно, зачем им Кубок Англии и какой-то «Шрусбери Таун». Но на «Энфилде» нельзя играть плохо.