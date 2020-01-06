18-летний полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс принес «красным» победу в мерсисайдском дерби.

На 72-й минуте матча третьего раунда Кубка Англии против «Эвертона» Джонс получил передачу от Дивока Ориги, поднял голову перед штрафной и с места закрутил мяч в дальний угол. Удар полетел в девятку, и голкипер «ирисок» и сборной Англии Джордан Пикфорд не выручил команду.

1:0 – «Ливерпуль» победил и прошел в четвертый круг старейшего клубного турнира в истории.

Кёртис Джонс в 18 лет и 340 дней стал самым молодым автором гола в мерсисайдских дерби. По этому показателю он обошел Робби Фаулера, забивавшему «Эвертону» в 1994 году. Этот мяч для Джонса стал первым за основной состав клуба.

Жеребьевка пар четвертого раунда Кубка Англии пройдет сегодня, 6 января, на лондонском стадионе «Эмирейтс». Матчи этой стадии турнира состоятся с 24 по 27 января.

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