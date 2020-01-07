«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» узнали соперников в 1/16 Кубка Англии

В Англии прошла жеребьевка национального Кубка.

Лидеры АПЛ узнали, с кем сыграют в 1/16 финала турнира.

«Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом», «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Бристоль Сити»/«Шрусбери». А «Челси» отправится в гости к «Халлу». А еще «Лестер» поборется с «Брентфордом», а победитель пары «Арсенал»/«Лидс» пободается с «Борнмутом».

В Кубке Англии сезона-2018/19 победил «Манчестер Сити».

Победитель турнира получит прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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