Eurosport
«МЮ» приехал на выездной матч Кубка Англии, а оказался на пашне
Сульшеру будет, о чем возмущаться после матча.
«Манчестер Юнайтед» приехал в Престон на выездной матч против «Транмер Роверс» в Кубке Англии.
«Красные дьяволы» закинули сопернику три мяча за 16 минут игры, несмотря на жутчайшие условия, в которых проходит встреча – поле стадиона напоминает скорее пашню, чем поляну, пригодную для игры в футбол. Причиной стал ураган, который прокатился по некоторым английским городам.
- «Транмер» – команда третьего английского дивизиона.
- Команда занимает 21-е место в таблице – третью позицию с конца.
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