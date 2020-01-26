«Манчестер Юнайтед» приехал в Престон на выездной матч против «Транмер Роверс» в Кубке Англии.

«Красные дьяволы» закинули сопернику три мяча за 16 минут игры, несмотря на жутчайшие условия, в которых проходит встреча – поле стадиона напоминает скорее пашню, чем поляну, пригодную для игры в футбол. Причиной стал ураган, который прокатился по некоторым английским городам.

«Транмер» – команда третьего английского дивизиона.

Команда занимает 21-е место в таблице – третью позицию с конца.

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