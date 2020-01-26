Eurosport

«МЮ» приехал на выездной матч Кубка Англии, а оказался на пашне

«МЮ» приехал на выездной матч Кубка Англии, а оказался на пашне
Eurosport

1 час назад

Сульшеру будет, о чем возмущаться после матча.

«Манчестер Юнайтед» приехал в Престон на выездной матч против «Транмер Роверс» в Кубке Англии.

«Красные дьяволы» закинули сопернику три мяча за 16 минут игры, несмотря на жутчайшие условия, в которых проходит встреча – поле стадиона напоминает скорее пашню, чем поляну, пригодную для игры в футбол. Причиной стал ураган, который прокатился по некоторым английским городам.

  • «Транмер» – команда третьего английского дивизиона.
  • Команда занимает 21-е место в таблице – третью позицию с конца.

Не Сетьен виноват в поражении от «Валенсии». «Барсе» нужно срочно решить проблему с форвардами

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Кубок Англии

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте