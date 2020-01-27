Главный тренер «Шрусбери Таун» Сэм Риккеттс отреагировал на слова коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который не будет присутствовать на переигровке команд в 1/16 финала Кубка Англии.

Первый матч между «Шрусбери» и «Ливерпулем» закончился вничью 2:2 – теперь команды проведут переигровку 4 февраля. Клопп сразу после первой игры отметил, что не собирается задействовать в ответном матче ни футболистов первой команды, ни самого себя – руководить «Ливерпулем» будет тренер U-23 Ник Кричли.

Поклонники британского футбола моментально атаковали Клоппа, обвинив его в высокомерии. «Клопп и любой, кто поддерживает его позицию относительно Кубка Англии, – это позорище. Неудивительно, что вся страна ненавидит «Ливерпуль» и этого высокомерного *** [половой орган]», – написал один из юзеров твиттера.

«Мне нравится Клопп, но вторая команда «Ливерпуля» без тренера в переигровке – это позор. Кубок Англии имеет огромное значение для маленьких команд, и не уважать этот факт – позор. Хотите избежать лишних игр? Выйдите из международных соревнований», – отметил другой.

А вот коуч «Шрусбери» Риккеттс поддержал Клоппа: «Я прекрасно понимаю позицию «Ливерпуля». Они сражаются на всех фронтах за все трофеи, бьются на поле каждые три дня. Для нас прошедший матч был равнозначен финалу, и такой же для нас будет ответная игра. А для «Ливерпуля» это просто еще один игровой день».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» провел 38 матчей во всех турнирах, «Шрусбери» – 36.

Ранее Клопп отправил молодежную команду на матч 1/4 финала Кубка английской Лиги против «Астон Виллы», «Ливерпуль» уступил со счетом 0:5.

Непобедимый «Ливерпуль» – глупейшая идея. Клоппу нужно срочно проиграть в АПЛ ради ЛЧ

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