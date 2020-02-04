26 января «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» в 1/16 финала Кубка Англии. Сразу после матча коуч «красных» Юрген Клопп объявил, что на переигровку выйдет молодежка «Ливерпуля» под руководством тренера команды U-23 Нила Кричли.

Британские болельщики мгновенно обрушили на Клоппа лавину критики, назвав его «высокомерным *** [членом]». А наиболее сурово по немцу прошелся Энди Холт – президент «Аккрингтон Стэнли», клуба из той же третьей лиги, где играет «Шрусбери».

«Юрген, «Ливерпуль», вы позорите себя. Вы мараете свою репутацию. Подумайте об этом. Вы убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок Лиги. Вы убиваете нас. Футбольная ассоциация Англии должна выиграть эту битву, иначе авторитет их флагманского турнира подрывается. ФА должна выиграть битву или свернуть лавочку.

Юрген Клопп («Ливерпуль»)Getty Images

«Ливерпуль» следует подвергнуть жесткой критике и серьезным штрафам. Это не их футбол, а наш. Мы идем этим путем, и постоянные поражения в борьбе с жадностью АПЛ должны прекратиться. Возможно, правительство или болельщики должны начать бороться за нашу игру. Другого варианта в отсутствие сильных ФА и EFL (Английская футбольная лига) нет.

У нас продаются стадионы, клубы судятся друг с другом, не платятся зарплаты... Сколько еще нужно доказательств ФА и EFL, чтобы они поняли, что зашли слишком далеко? Принцип такой: работай на нашу пирамиду или проваливай», – заявил Холт.

Логику разгневанного мужчины можно понять: переигровки на стадионах больших клубов АПЛ – одна из главных возможностей для маленьких клубов получить солидную надбавку в бюджет. По словам коуча «Шрусбери» Сэма Риккеттса, деньги от поездки на «Энфилд» позволят его клубу купить оборудование для видеоанализа и обновить дренажную систему некоторых полей. Клопп уже предложил отменить переигровки – если это действительно случится, то «Шрусбери», «Аккрингтон» и другие клубы лишатся потенциальной возможности урвать куш и потратить его на развитие клуба.

В Британии по-прежнему есть клубы, которым приходится продавать стадионы, чтобы рассчитаться с долгами. Для них решение Клоппа выставить молодежку станет очередным ударом под дых.

Впрочем, с юридической точки зрения обвинить Клоппа нельзя: «Ливерпуль» волен выставлять на матчи любой состав, какой пожелает. Заставить самого Юргена присутствовать на игре со «Шрусбери» тоже нельзя – в этом случае за немца справедливо вступился коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Мы принимаем расписание и турниры с матчами каждые два или три дня. Но не надо указывать тренеру, каких игроков он должен выпускать, пожалуйста. Это наша работа. «Ливерпуль» делает то, что хочет. В другой день мы могли бы оказаться на их месте. Нет необходимости говорить, какой должен быть состав», – заявил Пеп.

Наби Кейта в матче Кубка африканских наций-2019 против МадагаскараGetty Images

Но во всем поведении Клоппа в последние месяцы есть общая риторика, генеральная линия, представляющая не только серьезную опасность для маленьких британских клубов, но и толкающая футбол все ближе к пропасти разделения на богатых и бедных. И здесь важно обратить внимание даже не на пропуск Юргеном игры со «Шрусбери», а на его слова про Кубок Африки-2020.

«Перенос Кубка африканских наций на январь – это катастрофа для нас. Мы не будем продавать Мане, Салаха или Наби Кейта сейчас, потому что у них турнир в январе и феврале – конечно, нет. Но если вы должны принять решение о привлечении игрока, то это очень серьезное решение, потому что перед сезоном вы знаете, что в течение четырех недель у вас их не будет.

Нытик из Ливерпуля, как вы скажете, снова стоит на своем. Пока ничего не изменится, я буду говорить это все время. Потому что речь идет об игроках, а не обо мне», – заявил Клопп в середине января.

Кажется, именно здесь Юрген перешел черту. Немец как будто совершенно случайно забыл, что никакого переноса Кубка Африки на зиму не было: он всегда традиционно проводился зимой, а турнир 2019 года, сыгранный в Египте летом, был счастливым исключением. Подписывая контракт с африканским футболистом, клуб заранее знает, что он будет уезжать на Кубок Африки.

Это данность, константа, имманентное свойство африканских игроков. Не учитывать и не уважать это – все равно что заставлять мусульманина не чтить Рамадан ради соблюдения спортивного режима. Ты либо покупаешь Мо Салаха, радуешься его голам и немного огорчаешься его месячному отсутствию в январе-феврале – либо отказываешься от трансфера и подписываешь страйкера из Европы/Южной Америки.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Imago

К слову, боссы больших клубов давно учитывают этот фактор: вот слова гендира «Ювентуса» Беппе Маротты в январе 2012 года, когда ходили слухи о том, что «бьянконери» подпишут ивуарийца Дидье Дрогба. «Мы не контактировали с Дрогба. Да и зачем нам это, если он уезжает на Кубок африканских наций?» – спросил у журналистов Маротта.

Но самое страшное даже не в том, что Клопп не дружит с логикой. Ужасно другое – вся риторика Юргена ведет к тому, что футбол пойдет по стопам НХЛ и НБА, где отъезд ведущих звезд на международные турниры случается только в провальные для них сезоны. Вылетел из Кубка Стэнли пораньше – возможно, поедешь на чемпионат мира. Не вылетел – про чемпионат мира и Олимпиаду никто даже не вспомнит.

В УЕФА делают все, чтобы пропасть между богатыми и бедными стала еще шире. Если вы внимательно следили за последними реформами, то могли заметить, что с сезона-2021/22 в Лиге Европы будут выступать только клубы из топ-15 рейтинга УЕФА. В Лигу чемпионов условной «Астане» пробиться практически нереально – а значит, все аутсайдеры рейтинга будут болтаться в никому не интересной Лиге конференций.

Клопп и «Ливерпуль» постепенно подводят общественное сознание к тому, что не ехать в национальную сборную на малозначимый для Европы турнир – это нормально. Богатые и сытые забывают, что речь идет не только о гордости за страну и чести, которая важна для каждого мужчины. Речь идет еще и о том, что футбольные сборные – это последнее место, где звезды уровня Салаха и Мане играют и тренируются с менее классными футболистами.

На клубном уровне существует понятная иерархия: все салахи съезжаются в ливерпули и манчестеры, все мохаммеды эльненни – максимум в бешикташи. Но в случае со сборными эта иерархия трещит под молотом традиций – и эти традиции нужно беречь. Здесь молодой игрок может засветиться в чемпионате Египта и получить вызов в сборную. Дальше он приедет в состав команды и будет тренироваться с тем самым Салахом. Не просто выйдет против него в какой-нибудь игре и пару раз коснется мяча, а в течение одной-двух недель будет наблюдать за великим профи на тренировках. Попытается отнять у него мяч. Первый раз не получится, второй – тоже.

Но на третий, возможно, что-то и выгорит; и, как думаете, в каком случае в Египте вероятнее появятся новые салахи? В том, когда Мо сдастся под давлением Клоппа, создаст прецедент и не поедет в сборную? Или в том, когда он будет неизменно туда приезжать и становиться для молодых пацанов всем – учителем, ментором, божеством?

Мохамед Салах и Юрген КлоппGetty Images

И еще – представьте, что вы или ваш ребенок фанатеете от того же Салаха и живете в российской глубинке. А может быть, так и есть в действительности – тогда и представить будет гораздо проще. Вы, безусловно, мечтаете увидеть кумира вживую – но как это сделать? УЕФА уже отнял у вашего города Лигу Европы, а Лига чемпионов – ну, она никогда до вашего города не доедет. До уровня Лиги конференций «Ливерпуль» не опустится даже в страшном сне – в общем, увидеть Салаха в футболке «Ливерпуля» у вас не получится точно.

Остаются матчи сборных, куда совсем скоро, следуя наставлениям Клоппа, не будут приезжать ни Салах, ни Мане, ни Наби Кейта. И даже если сборную Египта привезут в условный Саранск, через пару лет никакого Салаха вы на поле уже не увидите.

И когда это случится, вспомните, что первым звоночком на этом долгом пути стал момент, когда Юрген Клопп начал отделять зерна от плевел. Чемпионат Англии – от Кубка английской Лиги. Лигу чемпионов – от Кубка Англии. Важный матч с «Тоттенхэмом» или «Арсеналом» – от Кубка Африки.

Юрген уже девальвировал Кубок Лиги и почти девальвировал Кубок Англии. Когда он доберется до национальных сборных, будет уже поздно.

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