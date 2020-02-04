Клопп посмотрит переигровку Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Шрусбери» по ноутбуку

АПЛ впервые в истории лиги ввела небольшие зимние каникулы, которые главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не намерен прерывать ради переигровки 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун». Коуч «красных» последит за событиями матча с помощью ноутбука, а руководить мерсисайдцами будет тренер молодежной команды Нил Критчли, пишет Goal.

После первого матча, в котором «Ливерпуль» упустил победу в два мяча и сыграл вничью, Клопп заявил, что в переигровке за его команду «будут играть дети». Критчли уверяет, что у Юргена в предстоящем матче будет возможность связываться с ним и давать указания.

Позиция Клоппа не участвовать в игре принципиальная – таким образом он хочет привлечь внимание ФА к проблеме перегруженности календаря и более тщательному его планированию.

В декабре 2019 года Кричли руководил «Ливерпулем» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы».

Та встреча завершилась разгромным поражением мерсисайдцев – 0:5.

Переигровка между «Ливерпулем» и «Шрусбери Таун» пройдет 4 февраля в Ливерпуле. Следите за текстовой трансляцией матча, который начнется в 22:45 мск, здесь.

Клопп: «Доверил бы игрокам «Ливерпуля» своих детей. Потому что дети – старше»

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